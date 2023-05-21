"Россия хотела, чтобы мы испугались": Зеленский обратился к лидерам G7

Сейчас критический момент для Украины и всего мира, и наша страна нуждается в усилении помощи.

Президент Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с рядом политиков. Центральной темой обсуждения была война в Украине. Президент Украины обратился к участникам встреч и поблагодарил их за поддержку.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства, где опубликовано обращение Зеленского.

"За время этой войны Украина шесть раз участвовала во встречах "Группы семи", но онлайн. Сейчас – момент для личной благодарности.

Мы вместе с вами и всеми нашими союзниками и партнерами достигли такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы с демократией, с международным правом, с свободой считались.

В мире были попытки игнорировать и пренебрегать тем, что мы ценим. Но сейчас это невозможно. Сейчас наша сила растет. И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность того, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России. Но достаточно ли этого?

Демократия нуждается в большем. Я считаю, что нам нужно очевидное глобальное лидерство демократии. Это главное, что мы обеспечиваем нашим сотрудничеством.

Приведу несколько примеров.

Многие годы мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которых якобы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. "Петриоты" в руках украинцев показали, на что способна демократия.

Мы с вами вместе доказали, что вопрос не в том, сколько ракет есть у нашего общего врага, а в том, сколько систем ПВО есть у нас. "Петриоты", "Айрис-Т", "Насамсы", "Кротали", "Самп-Т" – они дают защиту жизни в наших городах и создают глобальный бренд безопасности для демократии.

Когда таких систем ПВО в Украине будет достаточно, чтобы защитить все наши города, мир будет видеть, какой воздушный щит способна создать демократия. Мы решаем, какова будет безопасность неба, а не наш враг.

Я благодарю вас, уважаемые лидеры, которые помогли Украине с ПВО! Вместе мы спасли от российских ракет уже тысячи и тысячи жизней украинцев.

Я благодарен и за решение о тренировке наших пилотов на современных истребителях.

Воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе. Сейчас мы выходим на путь устранения разрыва возможностей.

Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и в мире.

Дорогие коллеги!

Почти через 15 месяцев полномасштабной войны мы совместно с вами приняли сотни решений безопасности. Это формирование коалиций оборонной поддержки, санкции против агрессора, защита рынков, в частности, энергетики и продовольственного рынка, защита финансовой устойчивости Украины.

Каждое решение для защиты и свободы гарантирует сохранение международного порядка, основанного на правилах. Как из кирпичиков растет дом, так и из наших с вами решений растет свобода – мы его гарантируем. Мы, демократия.

И наш ответ, по сути, является основой для обязательных правил предотвращения агрессии.

Украина отмечает принцип превентивной безопасности. Вот почему наши предложения по пакету гарантий безопасности для Украины – когда они будут работать – станут миротворческим фактором. И не только для нас.

В мире есть "безопасные зонтики". И они должны открыться, когда небо почернеет. Но как это будет и устоит ли свобода в то время, пока "безопасный зонтик" будет расширяться на нового союзника?

Так же, как наши с вами действия в течение этой войны спасли международное право и свободу, наши гарантии безопасности будут работать на недопущение трагедии войны. Они будут работать, чтобы остановить потенциального агрессора.

Украина хотела бы, чтобы наши команды расставили точки над "i" в деле гарантий безопасности в Вильнюс — саммит, которого ожидает евроатлантика.

Благодарю вас, господин президент Байден, что вы наполняете содержанием глобальный бренд безопасности для демократии! Спасибо за лидерство, за оружие, за решение о тренировках пилотов. Я верю, что крылья нашей общей свободы будут очевидно самыми крепкими в мире! Спасибо обеим партиям Конгресса и вашей, господин президент, команде и всем свободолюбивым американским сердцам.

Благодарю тебя, Олаф, господин канцлер, за твою решимость, которая меняет историю в пользу демократии, за долговременную оборонную и финансовую поддержку Украины, которая дает устойчивость всей нашей свободной Европе. Спасибо твоим коллегам в правительстве, спасибо Бундестагу и всему народу Германии.

Спасибо тебе, Риши, господин премьер-министр, за твою энергию, которая придает нам более дальновидные и более дальнобойные возможности. Верю, что твое лидерство поможет дать очевидную силу праву, когда вместе с нашими партнерами создадим трибунал по агрессии России. Спасибо твоим коллегам-министрам, британскому парламенту и всему британскому народу.

Благодарю тебя, Эммануэль, господин президент, за то, что ты хранишь ценности Республики и что поддержка Францией Украины является проявлением уважения к свободе народов, к равенству в международных отношениях, к братству между людьми. Спасибо, Франция!

Благодарю Джорджи Мэлони за то, что сила ее характера придает силы нам всем. Благодарю итальянское правительство, парламент и всех итальянцев, которые поддерживают защиту наших людей.

Благодарю тебя, Джастин, господин премьер-министр, за умение быть первым во многих вопросах и за то, что в каждом вопросе мы находим общий язык. Очень важно довести до результатов нашу совместную работу по разминированию в Украине, это действительно сохраняет жизнь. Благодарю весь политический класс и весь народ Канады, который так ценит мир.

Спасибо тебе, Шарль, спасибо тебе, Урсула, за то, что под вашим руководством евроинституции стали больше, чем институтами. Когда-то говорили, что ЕС – это бюрократия. Вы говорите, что наше объединение держится не на бюрократии, а на общих ценностях, которые дают нам сильный курс!

Благодарю вас, Фумио, господин премьер-министр, за очевидное лидерство Японии в Азии в защите международного права, благодарю за всестороннюю поддержку со стороны вашего государства и ваших людей.

Дорогие коллеги!

Нас объединяет еще один принцип – рациональность. Мы всегда действуем на практике, защищая наши ценности. И очевидным выражением рациональности есть украинская формула мира. Я благодарю вас за поддержку нашей формулы.

Я был накануне на саммите Лиги арабских государств, и мы делаем все, чтобы объединить весь мир вокруг формулы мира – вокруг мирного саммита, который даст толчок реализации формулы.

Хотелось бы в рамках наших встреч обсудить шаги по реализации формулы и детали организации мирного саммита.

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