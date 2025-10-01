Россия и Беларусь могут завести ДРГ в Польшу: в ISW объяснили цель врага

Польша атакует дронами. / © Getty Images

Россия и Белоруссия могут провести диверсионные операции спецподразделений против критической инфраструктуры в Польше и осуществить дополнительные вторжения беспилотников. Цель – обвинить в этом Украину.

Об этом пишет ISW.

Служба внешней разведки России 30 сентября безосновательно заявила, что Украина готовится к атаке под чужим флагом против критической польской инфраструктуры, чтобы обвинить Россию и Белоруссию. Кроме этого, СВР заявила, что:

Главное управление военной разведки Украины и польская разведка развернут в Польшу диверсионно-разведывательную группу, состоящую из граждан России и Белоруссии из проукраинского Легиона «Свобода России» и полка Кастуся Калиновского;

войска выдадут себя за российских и белорусских спецназовцев на пресс-конференции после того, как польские силы безопасности их захватят, а проукраинские войска будут обвинять в этом инциденте Россию и Беларусь;

Украина может одновременно осуществить атаку на критическую инфраструктуру в Польше, чтобы повысить общественный резонанс;

украинцы пытаются воспользоваться недавним вторжением беспилотников в воздушное пространство НАТО, чтобы разжечь антироссийские настроения в Польше, ускорить эскалацию войны и подстрекнуть европейские страны к вмешательству в войну в пользу Украины.

По предположению Института, Кремль мог приказать СВР опубликовать это заявление во избежание ответственности за возможную предстоящую диверсионную операцию России и Беларуси против Польши. Ведомство часто используется для распространения необоснованных обвинений в неизбежных атаках в рамках дезинформационных кампаний, направленных на ослабление поддержки Украины и посещение сомнений в характере собственных провокаций России против стран-членов НАТО.

«Кремль, вероятно, создает информационные условия, чтобы обвинить Украину в будущих атаках, которые сама Россия может осуществить против Польши или других стран НАТО. Россия аналогично обвинила Украину 26 сентября в совершении недавних вторжений беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии с целью разжигания войны между НАТО и Россией, несмотря на то, что польские и румынские чиновники приписывали эти вторжения России», — заключили аналитики.

Ранее в СНБО предостерегли из-за намерений России попытаться зайти на территории Польши, чтобы проверить реакцию НАТО. на крепость».

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отмечает: Нарышкин и СЗРФ фактически анонсировали свои планы.

«Главная цель операций с дронами в небе стран НАТО, а также возможная предстоящая попытка мероприятия других россиян — проверка реакции Альянса, а также попытка влияния на общества Европы. Их хотят испугать и снизить поддержку Украины. Не получится», – уверяет Коваленко.