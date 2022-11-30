Россия и Беларусь полностью изолированы, войну не поддерживают даже союзники по ОДКБ – США в ОБСЕ

Заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе состоится 1-2 декабря в Лодзи.

Россия и Беларусь полностью изолированы как страны-агрессоры. Даже союзники Москвы и Минска по военному блоку Организации договора о коллективной безопасности отказываются поддерживать войну против Украины и поддерживать ее сеть пропаганды.

Об этом сообщил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Я не знаю, кто будет представлять Беларусь, учитывая смерть министра иностранных дел Макея всего несколько дней назад, но вполне возможно, что Россия на этой встрече будет в полной изоляции", — сказал Карпентер.

Он подчеркнул, что главной темой заседания министров ОБСЕ в польском Лодзи, которое состоится 1-2 декабря, станет война агрессорки России против Украины.

Напомним, в медиа появилась информация о том, что на заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не пустят российскую делегацию. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров.

В свою очередь Россия пожаловалась странам ОБСЕ на Польшу, которая не пускает Лаврова на заседание организации. В дипломатическом ведомстве РФ решение Варшавы называют "беспрецедентным и провокационным".

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