Россия и Европа тайно обсуждали завершение войны в Украине - инсайд Bloomberg

Переговоры

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Бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России в прошлом месяце встретились в Вене, чтобы обсудить возможные условия предстоящих мирных переговоров по завершению войны против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, во встрече принимали участие бывший советник Великобритании по национальной безопасности Тим Барроу, эксгоссекретарь МИД Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя представителя Кремля источники не раскрыли.

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Немецкое Министерство иностранных дел заявило, что не располагает информацией об этих контактах и не координировало их. Правительства Великобритании и Франции также не подтвердили официальное участие в переговорах. Кремль ситуацию не комментировал.

Подобные встречи относятся к так называемой дипломатии второго уровня. Их проводят бывшие чиновники и эксперты без официального мандата, чтобы обсудить возможные варианты разрешения международных конфликтов. Высказанные в ходе таких контактов идеи могут передать действующим правительствам.

Организатором встречи стал швейцарский центр гуманитарного диалога HD. Эдерер и Вимон входят в совет директоров этой организации. В центре заявили, что готовы поддерживать инициативы, направленные на прекращение конфликтов, однако часто не разглашают подробности таких контактов.

По информации Bloomberg, Великобритания, Франция и Германия вместе с Украиной ищут возможность установить прямой канал связи с Кремлем. В то же время неизвестно, была ли встреча в Вене согласована правительствами этих стран.

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Переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США остаются в тупике. Владимир Путин продолжает выдвигать территориальные требования, которые Киев отвергает, и отказался от предложенной Владимиром Зеленским личной встречи.

Переговоры об окончании войны: последние новости

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что в июле в Баку также состоялась встреча бывших немецких и российских чиновников, обсуждавших возможные пути завершения войны.

Напомним, Кремль отказался от переговоров по окончании войны без выполнения своих ультимативных требований. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы неизменна и требует полного вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от НАТО.

По словам советника ОП Михаила Подоляка, Зеленский предлагает России ввести перемирие в воздухе и энергетической сфере, а также заморозить войну по линии фронта как основу для переговоров. Киев готов обсуждать сложные вопросы во время личной встречи Зеленского с Путиным.

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