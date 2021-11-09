Россия и Франция проведут встречу и обсудят Украину

Россия и Франция проведут встречу и обсудят Украину

Главы МИД и Минобороны Франции встретятся с Лавровым и Шойгу.

12 ноября в Париже Франция и Россия проведут встречу на уровне глав Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.

Встреча состоится в рамках Международной конференции по Ливии, участие в которой примут европейские министры обороны и иностранных дел.

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Во французском министерстве считают, что встреча с Лавровым и Шойгу станет "частью диалога для продолжения сотрудничества между Парижем и Москвой".

"Помимо вызовов стратегической стабильности и европейской безопасности, на этой встрече будут обсуждаться политические и военные измерения региональных и международных кризисов, в частности, ситуация в Украине", — говорится в сообщении.

Ожидается, что Франция выразит обеспокоенность действиями России в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока никак не прокомментировал инициативу Парижа.

Ранее Москва отклонила предложение Парижа о проведении встречи глав МИД "нормандской четверки" 11 ноября.

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