Россия и Иран планируют производить беспилотники в РФ и создать более быстрый дрон — WSJ

Москва и Тегеран разрабатывают предварительные планы по производству беспилотников иранского производства в России

Две страны усугубляют военное партнерство, которое вызвало беспокойство Запада.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Москва и Тегеран реализуют планы строительства нового завода в России, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников иранской разработки для войны против Украины, что является последним признаком углубления сотрудничества между двумя странами, заявили официальные лица страны.

По словам официальных лиц, в рамках формирования военного альянса высокопоставленная иранская делегация прилетела в Россию в начале января, чтобы посетить запланированное место строительства завода и согласовать детали для запуска проекта. Чиновники заявили, что обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые вызовы для украинского ПВО.

Тегеран уже предоставил Москве сотни беспилотников, которые использовал для поражения военных и гражданских целей в Украине, заявили представители США. Администрация Байдена предупредила, что Россия и Иран развивают полноценное оборонное партнерство. В Белом доме утверждают, что Москва обучала иранских пилотов руководить российскими истребителями с намерением отправить эти самолеты Тегерану до конца года.

В декабре Белый дом предупредил, что Москва и Тегеран рассматривают возможность строительства общей линии по производству беспилотников в России.

Теперь, по словам представителей США, переговоры превратились в конкретные планы с визитом 5 января в российский город Елабуга, примерно в 600 милях к востоку от Москвы. По их словам, они посетили пустое место, где лидеры двух стран планируют построить новую фабрику, которая сможет производить не менее 6000 беспилотников в ближайшие годы.

Официальные лица сказали, что иранскую делегацию возглавил бригадный генерал Абдолла Мехраби, глава Корпуса стражей исламской революции по исследованию аэрокосмических сил и Организации самообеспечения Джихад, и Гассем Дамавандиан, исполнительный директор иранской компании Quds Aviation Industry, ключевого производителя оборонной является ключевым в разработке и строительстве дронов страны.

Российские и иранские официальные лица не ответили на запросы о комментариях по поводу этой информации.

Пока Иран предоставил России в большинстве своем так называемые дроны-смертники, известные как Shahed-136, которые содержат небольшое количество взрывчатки, которая детонирует, когда беспилотные аппараты врезаются в их цели, говорят официальные лица США и Украины.

Россия использовала беспилотники для нацеливания на энергосеть Украины, пытаясь прервать поставки электроэнергии в стране в течение холодной зимы и подорвать моральный дух. Впоследствии ПВО Украины удалось в значительной степени нейтрализовать угрозу беспилотников. Shahed-136 – это медленный и громкий беспилотный летательный аппарат с винтовыми двигателями, благодаря чему его относительно легко заметить и сбить. По данным военно-воздушных сил страны, Украина сбила более 540 беспилотников, когда они начали появляться в небе страны осенью прошлого года.

Сейчас, по словам официальных лиц, Иран работает с Россией над разработкой модели Shahed-136, которая, как ожидается, будет включать в себя новый двигатель, чтобы летать быстрее и дальше. Новая фабрика будет производить усовершенствованный беспилотник. Это может создать новые вызовы для Украины и других стран, которые могут стать мишенями беспилотников.

Начало работы на фабрике еще не начато, поэтому не ожидается, что производственная линия немедленно повлияет на баланс сил в Украине, где есть признаки того, что Россия начнет новое наступление в ближайшие недели.

Напомним, что Министерство финансов США 6 января ввело санкции против поставщиков иранских БПЛА, которые использовались для атаки на гражданские объекты в Украину.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 27 января, у российских войск осталось беспилотников только для нескольких масштабных ударов. Запасы дронов-камикадзе иссякают.