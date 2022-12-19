Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения: названа дата старта

Учения предусматривают ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.

С 21 по 27 декабря Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в Восточнокитайском море. Они проходят ежегодно с 2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – говорится в сообщении.

Как отмечают в российском оборонном ведомстве, в ходе активной части учений запланировано проведение совместных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным целям, стрельб из артиллерии по морским целям, а также отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия.

В учениях примут участие: четыре российских корабля, в том числе ракетный крейсер "Варяг", шесть китайских кораблей, самолеты и вертолеты с обеих сторон.

Как пишет Sky News, с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия пытается усилить связи с Китаем и рассматривает Пекин как ключевого союзника в антизападном альянсе.

Страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве "без ограничений" за несколько дней до вторжения России, однако после этого Китай выражал обеспокоенность действиями Москвы.

Отношения между КНР и РФ

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина, в течение 9 месяцев полномасштабной войны России против Украины Китай занимал позицию "ни вашим, ни нашим". Но сейчас лидер Китая Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические отношения с РФ, что может свидетельствовать о том, что Пекин решил окончательно перейти на сторону РФ.

Авторы влиятельного издания пишут, что лидер Китая "давно увлекается Путиным" и что он "удваивает ставку на президента РФ".

Впрочем, эскалация войны в Украине в последнее время заставляет Китай придерживаться более сбалансированной позиции, ведь Китай все еще нуждается в западных технологиях и тесных связях с другими иностранными государствами, чтобы конкурировать со США.

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый считает, что Китай занимает позицию, которая сейчас на пользу России.

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