Россия и Китай сменили исламский терроризм в качестве угроз нацбезопасности - начальник штаба обороны Великобритании

Он отметил, что "мы переживаем период феноменальных перемен".

Главная угроза безопасности Великобритании исходит от РФ.

Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер в интервью The Telegraph.

"Россия - это самая острая угроза, и управление ею - первое место в моем списке. Это входит в список приоритетов советника по национальной безопасности", - сказал он.

Картер отметил, что "мы переживаем период феноменальных перемен".

"В 2018 году, у нас было нападение на семью Скрипалей в Солсбери, и стало ослепительно очевидно, что Россия была самой острой угрозой для нашей страны", - добавил Картер.

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Россия и Китай сменили исламский терроризм в качестве основных угроз национальной безопасности. Это изменение должны были учитывать быстро меняющийся характер современной войны.

Главная озабоченность военачальника в том, что постоянное участие России в провокационных действиях может привести к катастрофической ошибке, которая легко может привести к конфликту.

В связи с этим он предупредил, что просчет - неприятная возможность, и мы должны следить за этим, чтобы он не вышел из-под контроля.

Но он также высказался в пользу поддержания контактов с Россией для наработки диалога.

Напомним:

5 марта 2018 года стало известно , что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь попали в больницу после отравления неизвестным веществом.

, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь попали в больницу после отравления неизвестным веществом. Позже выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания обвинила в отравлении Россию.

"Новичок". Великобритания обвинила в отравлении Россию. Правоохранительные органы страны обнародовали фото и имена подозреваемых — ими оказались россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов".

фото и имена подозреваемых — ими оказались россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Совместное расследование The Bellingcat и The Insider подтвердил, что они — сотрудники российских спецслужб Чепига и Мышкин. В феврале 2019 стало известно имя третьего подозреваемого в отравлении.