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Россия и США могут договориться о перемирии до 9 мая: заявление Эстонии
Эстония обеспокоена возможным перемирием. Министр обороны призывает усилить военную поддержку Украины.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил обеспокоенность тем, что Россия может заключить с США какое-либо масштабное соглашение о перемирии накануне 9 мая, и призвал к увеличению помощи Украине.
Об этом сообщает The Guardian.
«В Брюсселе сейчас солнечное утро, но в Украине точно не так солнечно. Я всего два дня назад вернулся из Киева, поэтому очень хорошо знаю, какая ситуация», — сказал Певкур, призывая партнеров усилить военную и финансовую помощь для Киева.
Министр обороны добавил, что есть возможность быстро увеличить военную помощь, если страны будут действовать решительно.
Певкур также намекнул, что Москва может попытаться заключить более масштабное соглашение с США накануне празднования Дня победы в России 9 мая.
«Именно поэтому мы должны ускорить поставки настолько быстро, насколько это возможно», — акцентировал эстонский министр.
Чиновник также ответил на вопрос, почему он ожидает движения в этом направлении.
«Я читаю знаки… Путин всегда придавал значение важным датам. Возьмите, к примеру, 24 февраля. 23 февраля — день российской армии. Для Кремля даты всегда имеют большое значение. Именно поэтому я считаю, что и 9 мая, которое для нас является Днем Европы, а для России — днем завершения Второй мировой войны, они, вероятно, будут стремиться использовать, чтобы заключить какое-либо соглашение, объявить перемирие или что-то подобное», — рассказал Певкур.
«Случится ли это — я не знаю, это зависит от украинцев, а также, конечно, от Соединенных Штатов, сидящих за столом переговоров», — добавил он.
Глава Минобороны Эстонии также в целом поддержал идею создания «сил заверения» в Украине. В то же время он подчеркнул, что это не должно навредить безопасности восточного фланга НАТО, особенно в контексте запланированных больших военных учений России осенью.
«Мы должны убедиться, что не попадем в какую-нибудь ловушку», — сказал Певкур.
Он также отметил, что «силы заверения» не будут миротворческой миссией по Уставу ООН (статья 7), и призвал к терпению, пока военные планировщики разрабатывают детали.
Напомним, по данным Axios 11 апреля в Москве состоится встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, на которой стороны будут говорить о перемирии в войне РФ против Украины.