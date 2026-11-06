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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Россия игнорирует приказ остановить войну: Мельник призвал ООН отреагировать

Украинский дипломат напомнил о невыполненных Россией приказах Международного суда ООН о войне и запрете Меджлиса в оккупированном Крыму.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Флаг России

Флаг России / © Getty Images

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею рассмотреть отказ России выполнять решение Международного суда ООН . Об этом он заявил во время обсуждения доклада суда на заседании Генассамблеи, сообщает Укринформ .

Дипломат подчеркнул, что Москва не выполнила приказ от марта 2022 о прекращении военных действий против Украины. Также Россия игнорирует приказ 2017 об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму.

«Сотни ракет и беспилотников – это единственный ответ, который мы слышим каждый день», – заявил Мельник.

Он напомнил об обязательности исполнения решений суда и призвал органы ООН отреагировать на действия России.

Во время заседания представитель РФ вновь обвинила Украину в якобы «геноциде» на Донбассе. В ответ Мельник назвал Россию «чемпионом по лжи» и заявил о неприемлемости угроз в адрес украинского дипломата.

Напомним, что ранее США ввели санкции против президентки МКС, выдававшей ордер на арест Путина.

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