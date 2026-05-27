Россия играет с огнем у границ НАТО: одна из стран предупредила о новой тактике Кремля

Кремль. / © Associated Press

Реклама

Ответственность за нарушение воздушного пространства Эстонии лежит на агрессорке России, которая продолжает вести войну в Украине. В то же время украинские удары по российской инфраструктуре продолжаются.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в интервью «Укринформу».

«Возможно, будем видеть все большее число подобных инцидентов. Это побочные эффекты русской захватнической войны. Теперь Россия намеренно „толкает“ эти дроны на территорию НАТО, распространяя фейковый нарратив, якобы НАТО, мы — страны Балтии и Финляндия — официально позволяем Украине использовать нашу территорию для этих атак. Это неправда», — подчеркнул министр.

Реклама

По его словам, ответственность лежит на Москве и мир должен это понять. «Фюрер» страны-агрессорки Владимир Путин стремится заставить страны НАТО давить на Украину с требованием прекратить удары по территории России. Впрочем, добавил Тсахкна, дело не в Украине, а в России.

«Путин всегда играет на этом страхе эскалации. Он хочет показать, что страны Балтии и эта часть НАТО будут вовлечены в войну. Я могу сказать, что никто не подвергает сомнению право Украины атаковать объекты глубоко в российском тылу», — подчеркнул глава эстонского МИД.

Хотя Тсахкна выступил за продление ударов по украинским дронам по объектам в России, но он также призвал Украину к осторожности ввиду отклонения беспилотников.

«Мы хотели бы, чтобы Украина была более осторожной по отношению к границам, но если вы бьете по „линиям жизни“ российской военной машины в Усть-Луге, Санкт-Петербурге и других — это очень близко к нашим границам. Путин глубоко озабочен, потому что почти 60% экспорта газа и нефти идет через эти порты. Поэтому Украина должна продолжать», — заявил Маргус Тсахкна.

Реклама

Угроза странам Балтии — что известно

Недавно Москва открыто пригрозила стране Латвии — «ответным ударом» якобы из-за того, что Рига помогает Украине. В Кремле утверждают, что «Киев убедил Ригу», что дроны для атак по РФ запускали из Латвии. Кроме того, Москва обвиняет в этом еще Эстонию и Литву.

Проинформированные источники Reuters заявили, что НАТО готовится отбивать атаку на страны Балтии. Так, Альянс усилит оборону на востоке и создаст новую структуру, чтобы быстро перебросить войска в Латвию и Эстонию в случае войны с Россией.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что обвинения стран Балтии со стороны России вызывают «беспокойство» из-за «опасений по поводу эскалации». По его словам, Вашингтон внимательно следит за ситуацией и будет сотрудничать с союзниками по НАТО в зависимости от ее развития.

Дата публикации 21:10, 22.05.26 Количество просмотров 39 Лукашенко рвется в Киев? Жесткий ответ МИД | Саммит НАТО в Швеции: главные итоги

Новости партнеров