США настроены на скорейшее достижение договоренностей, в то время как Россия действует медленно и методично, используя опыт "жесткой дипломатии".

Россия использует переговоры по прекращению огня в Саудовской Аравии для продвижения собственных интересов — в частности, по Черноморскому флоту и энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил британский военный аналитик и профессор Майкл Кларк в эфире Sky News.

"Россияне очень хотят вернуться к Черноморскому соглашению, потому что стремятся беспрепятственно вывозить грузы. Пока они не могут этого сделать из-за угрозы со стороны украинских сил", — отметил Кларк во время трансляции вопросов и ответов.

По его словам, в повестке дня переговоров два ключевых вопроса:

необстреливание энергетических объектов;

возобновление зернового соглашения по Черному морю.

Обе инициативы, по мнению Кларка, выгоднее России, чем Украине. "Это очень ограниченное прекращение огня, и его рамки становятся еще уже. Но именно этого и хочет Москва, потому что именно эти условия приносят ей наибольшую пользу", — подчеркнул он.

Кларк также обратил внимание на разницу в подходах: США настроены на скорейшее достижение договоренностей, в то время как Россия действует медленно и методично, используя опыт "жесткой дипломатии".

"Москва дает американцам урок, как ведут переговоры, когда дело касается Черного моря. И более жестких игроков в этом вопросе, чем Россия, нет", — сказал он.

Отдельно Кларк отметил роль Турции, которая контролирует Босфор и Дарданеллы — единственный морской выход из Черного моря к остальному миру.

Что такое Черноморское соглашение?

Речь идет о Черноморской зерновой инициативе, заключенной в июле 2022 года с участием Турции, ООН и России. Она позволяла Украине экспортировать зерно через свои порты, невзирая на войну. В то же время, соглашение предусматривало облегчение экспорта российской агропродукции.

В июле 2023 года Россия вышла из соглашения, обвинив Запад в невыполнении обязательств по его интересам. Теперь Москва стремится к возвращению к договоренностям — на своих условиях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд заявлений о результатах переговоров в Саудовской Аравии. В частности, речь шла о Черноморской инициативе и так называемых "терактах" со стороны Киева.