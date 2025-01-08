Россия или Украина: в чьих интересах будет действовать спецпредставитель Трампа Кит Келлог — эксперт

Украина должна подготовиться к визиту Келлога и предложить реальные и четкие и структурированные планы по дальнейшим действиям.

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог не имеет сантиментов ни к России, ни к кремлевскому главе Владимиру Путину, а скорее симпатизирует Украине. В то же время он будет говорить и действовать так, как считает нужным 47 президент США.

Об этом в эфире "КИЕВ 24" рассказал Александр Леонов, исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента".

Леонов напомнил, что Кит Келлог ранее посещал Украину несколько раз.

"Он военный, сформировавшийся во времена Холодной войны. Мы должны понимать, что он будет говорить и действовать так, как считает нужным Трамп, но он принадлежит к той части команды Трампа, которая скорее симпатизирует Украине", — пояснил политолог.

Александр Леонов также уверен, что Кит Келлог ознакомлен с данными разведки, поэтому и Киеву нужно подготовить детальный план дальнейших действий.

"Я не думаю, что его чем-то удивят у нас. Единственный момент: я убежден, что украинская сторона должна подготовиться к этим визитам и предложить реальные и четкие и структурированные планы по дальнейшим действиям. Потому что если это будут общие фразы, эти детальные планы разработают без нашего участия. Поэтому это такой ответственный момент и именно поэтому, по-моему, такие встречи должны быть как можно раньше, до того, как у самого. Трампа сформируется окончательная версия плана, который он разрабатывает», — пояснил политолог.

Напомним, что визит в Киев спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам урегулирования войны в Украине Кита Келлога был отложен. Он состоится, однако сначала он должен официально получить соответствующие полномочия.

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