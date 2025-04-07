У Трампа и Путина общее видение: экс-руководитель разведки МИ-6 предупредил об опасности для Украины

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Президент США Дональд Трамп ведет себя так, будто он получает указания из Кремля. Дело в том, что он согласен с Владимиром Путиным.

Об этом сказал бывший руководитель МИ-6 Алекс Янгер в интервью The Independent.

"Он (Путин - ред.) соглашается, что большие страны получают дополнительные права над малыми странами, в частности на собственном дворе. Поэтому он из сфер влияния. Посмотрите, как он ведет себя в Западном полушарии с Панамой, Гренландией, Канадой и тому подобное", — говорит Янгер.

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Он хочет баланса сил в мире, но в центре Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп.

"И учитывая, что Путин говорит об Украине и его обосновании, которое принципиально заключается в том, что Украина вышла за пределы и не понимала, что находится в российской сфере влияния, я не думаю, что он действительно видит, что это... Он не видит, что в этом плохого. Он соглашается с этим на определенном стратегическом уровне? Да, значит, есть пристрастность. И это то, что меня беспокоит”, — сказал экс-глава Ми-6.

По его мнению, существует предубеждение, что Россия имеет больше прав, чем Украина, потому что она больше страны. Кстати, говорит Янгер, именно поэтому Си Цзиньпин благосклонно относится к российскому делу.

“Я имею в виду, что происходит много других вещей, но, по сути, это оскорбление его политической точки зрения на мир, что маленькая страна получает те же права, что и большая страна”, — заключил он.

Ранее говорилось, что Трамп сейчас имеет снисходительное отношение к Кремлю и вскоре может прибегнуть к новым методам в общении с Москвой. Ведь Россия не демонстрирует готовность к уступкам и договоренностям.