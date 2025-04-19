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Россия имеет репутацию агрессора: в ЕС прокомментировали "пасхальное перемирие"
Прежде чем говорить о перемирии, РФ должна продемонстрировать реальное прекращение огня.
Пресссекретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер прокомментировала «пасхальное перемирие», которое объявил кремлевский диктатор Владимир Путин.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Хиппер отметила, что РФ должна продемонстрировать четкие шаги к длительному прекращению огня. Она напомнила, что больше месяца назад Украина уже согласилась на безусловное прекращение огня, тогда как Кремль до сих пор не дал четкого ответа на это предложение США.
«Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет. ЕС продолжит поддержку Украины ради продолжительного, справедливого и всеобъемлющего мира», — подчеркнула Анитта Хиппер.
Напомним, военный аналитик и бывший британский полковник Ричард Кэмп сказал, зачем на самом деле Путину перемирие. Искренность кремлевского диктатора очень сомнительна, скорее всего за «пасхальным перемирием» стоят скрытые цели.