Россия имеет репутацию агрессора: в ЕС прокомментировали "пасхальное перемирие"

Война в Украине / Иллюстративное фото / © Getty Images

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Пресссекретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер прокомментировала «пасхальное перемирие», которое объявил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Хиппер отметила, что РФ должна продемонстрировать четкие шаги к длительному прекращению огня. Она напомнила, что больше месяца назад Украина уже согласилась на безусловное прекращение огня, тогда как Кремль до сих пор не дал четкого ответа на это предложение США.

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«Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет. ЕС продолжит поддержку Украины ради продолжительного, справедливого и всеобъемлющего мира», — подчеркнула Анитта Хиппер.

Напомним, военный аналитик и бывший британский полковник Ричард Кэмп сказал, зачем на самом деле Путину перемирие. Искренность кремлевского диктатора очень сомнительна, скорее всего за «пасхальным перемирием» стоят скрытые цели.