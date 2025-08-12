Россия имеет высокие ожидания от саммита на Аляске: в WSJ назвали планы Путина

Кремлевский диктатор Путин / © ТСН

У России высокие ожидания накануне запланированного на пятницу саммита российского лидера Владимира Путина и президента Дональда Трампа.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что Москва видит возможность перезагрузки отношений с Вашингтоном: официальные лица Кремля намекают на потенциальные соглашения с США по инфраструктуре и энергетике в Арктике и за ее пределами.

«Хотя украинский вопрос был объявлен главным пунктом повестки дня, на Аляске поднимут гораздо более важные глобальные проблемы, включая амбициозные планы экономического и инфраструктурного сотрудничества в Арктике, — заявил высокопоставленный российский депутат Сергей Гаврилов.

Александр Яковенко, бывший посол, возглавлявший российскую Академию пограничной службы, написал, что «урегулирование войны в Украине, которую Запад давно проиграл, стало второстепенным вопросом в отношениях между Соединенными Штатами и Россией — не более чем препятствием к нормализации, которую мы должны преодолеть вместе».

Журналисты пишут, что, когда речь идет о войне в Украине, мало что указывает на намерение Путина пойти на значимый компромисс. Предложение российского президента — это прекращение огня при условии, что Киев согласится отказаться от территорий, включая большие города, которые российские войска не смогли захватить.

Западные дипломаты и российские аналитики утверждают, что Путин считает, что побеждает на поле боя, и что его первоначальная цель — заменить президента Украины Владимира Зеленского на марионеточный режим в Киеве может наконец-то стать достижимой теперь, когда Вашингтон перестал платить за украинское оружие.

Российский политолог Аббас Галлямов, бывший спичрайтер Путина, ныне живущий за границей и критикующий Кремль, прогнозирует: «Во избежание столкновения с Трампом он может пойти на второстепенные уступки, но войну не прекратит. Идеальным сценарием для Путина было бы отделить вопросы отношений с Америкой от украинского вопроса, надеясь, что другие политические и экономические вопросы сделают Украину малоинтересной для Трампа».

По мнению журналистов, сам факт встречи с Трампом уже является победой Путина, помогая восстановить международный авторитет человека, к которому многие страны Запада относятся как к изгою, и которому Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест по обвинению в военных преступлениях.

«Он может сказать: „Послушайте, вы пытались меня изолировать, но я встречаюсь с американским президентом, тогда как вам, европейцам, приходится ползать на коленях и называть его „папкой“», — сказал Сергей Радченко, историк холодной войны из Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что Трамп допустил истечение установленного им самим крайнего срока введения санкций против России перед саммитом. Европейские дипломаты опасаются, что этот шаг станет для России сигналом о том, что США не будут оказывать на Кремль серьезное дополнительное давление, что бы ни случилось с Украиной.

Александра Прокопенко, научный сотрудник Евразийского центра Карнеги и бывший советник Центробанка России, заявила: «Путин абсолютно убежден, как ему продолжают говорить в Генштабе, что если немного усилить давление, украинский фронт рухнет».

По словам Прокопенко, это не означает, что Россия будет против паузы на своих условиях, например, прекращение поставок оружия в Украину, которое облегчило бы ей следующий раунд наступления.

По мнению некоторых московских аналитиков, одной из возможных уступок на Аляске могло бы стать предложение Путина об ограниченном прекращении огня в воздухе, положив конец ракетным обстрелам. Такой шаг был бы в интересах России, поскольку атаки украинских беспилотников большой дальности нанесли значительный ущерб российским нефтеперерабатывающим заводам и военной промышленности, а также нарушили работу российской гражданской авиации.

Отмечается, что воздушные атаки могут возобновиться, как только Россия накопит достаточное количество ракет и беспилотников и устранит ущерб.

В то же время, общее наступление России за последние два года составляет менее 1% территории Украины. Стратегические прорывы достигнуты не были, а широко разрекламированное российское наступление в начале этого года на северную Сумскую область провалилось с большими потерями.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу завершения войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Сам Трамп считает, что его встреча на Аляске с главой РФ Владимиром Путиным будет «пробной».

«Я скажу ему завершить войну, надеюсь на конструктивный диалог», — заявил президент США.

Таким образом, Трамп раскрыл некоторые детали встречи с Путиным, которая состоится 15 августа.

Американский президент заявил журналистам 11 августа, по его мнению, Путин хочет «окончить» войну. Однако Трамп не исключает, что конструктивный диалог не получится.