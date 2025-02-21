Россия использовала Китай, чтобы навязать свои нарративы Европе и США — ISW

Москва пытается использовать Пекин для навязывания Соединенным Штатам и Европе своих интересов в вопросе войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики напомнили, что глава МИД РФ Сергей Лавров 20 февраля провел встречу с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И.

После переговоров МИД РФ выпустило сообщение о том, что, по словам Вана, подход КНР к решению войны в Украине сосредоточен на устранении "первопричин войны".

В то же время сообщении МИД КНР все отрицали. Там заявили, что устранить "первопричины" войны стремится Россия, а не КНР.

Эксперты предполагают, что МИД РФ сознательно совершил такую ошибку, чтобы поднять свой международный авторитет за счет Китая.

"Российские официальные лица четко определили "первопричины" войны, как будто бы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах у российской границы. Это свидетельствует о том, что Кремль и дальше стремится навязывать свою волю и интересы безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе с этим требованием", — говориться в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил странам Европы три недели для того, чтобы согласовать "капитуляцию" Украины.

Мы ранее информировали, что США выступили против называния России "агрессором" в заявлении G7.

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