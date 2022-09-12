Россия использует аналог ядерного оружия: Климкин рассказал, чем Кремль шантажирует страны Европы

Россия, развязавшая полномасштабную войну против Украины, сегодня использует свой газ как энергетический аналог ядерного оружия против стран Европы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

"Россия продолжает применять против Европы газовый шантаж. Там требуют отменить санкции в обмен на возобновление поставок газа. В то же время мы видим, как население европейских стран занимается этой проблемой, мы видим призывы в соцсетях прекратить поддержку Украины. Что это - работа кремлевских ботов или реальные настроения людей? И что, собственно, будет делать Европа? – И то, и другое. Мы видим, что есть существенная прослойка людей, для которой то, что происходит сегодня вокруг них, важнее, чем все остальное. Но Европейский Союз, напротив, пытается поднимать ставки. Он серьезно обсуждает введение ограничения на цену российского газа – примерно так, как было согласовано в отношении российской нефти и нефтепродуктов", — считает Климкин.

Он добавляет, что фактически идет речь о том, чтобы вообще сломать зависимость и монополию России на любых энергетических рынках.

"Это уже такой энергетический аналог ядерного оружия. Поэтому сто процентов, что не будет попытки съехать. Напротив, я чувствую настроения в ЕС, что на поднятие ставок и на хамское поведение, когда они говорят, "у нас масло из турбины течет", будет поднятие ставок. Никто в мире уже не будет считать Россию надежным поставщиком. Эта мантра 50 лет не просто подходит к концу. Она уже окончательно завершилась", — подчеркнул бывший глава МИД Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 201-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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