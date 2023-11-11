Россия использует историю как оружие – разведка Британии объяснила цели Кремля

Руководство России все больше использует историю как оружие, чтобы насадить антизападные настроения россиянам и запугать западных соседей РФ.

Федеральное архивное агентство России опубликовало сборник документов "Об историческом единстве россиян и украинцев".

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании.

Сборник начинается статьей президента России Владимира Путина на эту тему, опубликованную в июле 2021 года, а сразу за ней следует его обращение по поводу ситуации в Украине, произнесенное 21 февраля 2022 года, накануне полномасштабного вторжения России.

"В книге представлено 242 документа, начиная с 11 века и заканчивая 20 веком, которые используются для оправдания нынешней политики Кремля и якобы подтверждают утверждение о том, что иностранная подрывная деятельность превратила Украину в "антироссийское" государство. Документы сопровождаются интерпретационными комментариями Путина", — говорится в сообщении.

На минувшей неделе бывший президент России Дмитрий Медведев написал статью об истории российско-польских отношений, отмечают британские аналитики.

Экс-президент РФ обвинил Польшу в проведении агрессивной ревизионистской "русофобской" политики, предупредив, что это может "привести к уничтожению польской государственности и угрожая, что Россия и Беларусь способны предоставить адекватный военный ответ в случае необходимости".

В Минобороны Великобритании отметили, что использование истории как оружия со стороны российского руководства усиливается, и это направлено на привитие антизападных настроений российскому населению и запугивание непосредственных западных соседей России.

Напомним, диктатор Путин выдал очередной маразм об истории Украины.

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