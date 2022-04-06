Россия использует ООН, чтобы распространять ложь и оправдывать зло

Если мировое сообщество не примет выводов, то последним гарантом безопасности государств останется только оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия дискредитирует ООН и все другие международные учреждения, в работе которых до сих пор участвует.

Об этом он заявил во время своего обращения в ночь на 6 апреля.

Украинский лидер напомнил, что в понедельник, 5 апреля, он обратился в Совбез ООН, который собрался на специальное заседание по поводу военных преступлений России в Буче и в целом в оккупированных районах Украины.

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“Сказал то, что давно нужно было сказать именно в таком формате. Совбез ООН существует, а безопасности в мире не существует ни для кого. Это точно означает, что Организация объединенных наций пока не может выполнять функции, ради которых создавалась. И виновато в этом только одно государство — Россия, дискредитирующая и ООН, и все другие международные институции, в работе которых до сих пор участвует”, — отметил Зеленский.

Участие России в работе международных организаций президент Зеленский оценил очень критично. "Пытается заблокировать все конструктивное и использовать глобальную архитектуру ради того, чтобы распространять ложь и оправдывать зло, которое совершает", — описал он деятельность страны-агрессорки.

Украинский лидер выразил надежду, что мир увидит это и сделает выводы. "Если не сделает, то в мире остается только один институт для обеспечения безопасности государств, а именно оружие", — подчеркнул он.

Зеленский также пригласил представителей стран-членов Совбеза ООН и всех других государств, уважающих международное право, провести глобальную конференцию в мирном Киеве. Целью этого собрания, по его словам, должно стать реформирование новой "мировой архитектуры учитывая все то, что делает Россия, которая все еще оккупирует кресло постоянного члена Совета безопасности ООН, полученное ею от Советского Союза".

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 41 дня войны

Напомним, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета безопасности ООН оговорился, когда хотел сбросить ответственность с российских солдат, совершивших массовые убийства мирных жителей Киевской области.

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