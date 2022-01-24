Россия испугала Ирландию своим флотом, который будет тренироваться в Атлантике

Правительство Ирлании обеспокоено, будет ли Россия во время учений выполнять так называемую "живую стрельбу".

Ирландия выразила обеспокоенность из-за "сомнительных военно-морских учений России", запланированных на следующий месяц в исключительной экономической зоне (СЭЗ) страны.

Об этом пишет Irish Times.

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Управление авиации Ирландии сообщило, что российские военные учения состоятся в международных водах в 240 км от юго-западного побережья страны. В результате, Ирлания выразила обеспокоенность, будут ли во время учений выполнять так называемую "живую стрельбу".

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени 23 января подтвердил, что "российские военно-морские учения должны состояться в начале февраля в исключительной экономической зоне Ирландии, но не в территориальных водах Ирландии".

"На фоне текущей ситуации по поводу политики и безопасности в Европе Министерство иностранных дел Ирландии выразило ряд обеспокоений российским властям по поводу этих учений. Мы обсудим эту тему в ближайшие дни", — сказал Ковени.

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Глава МИД Ирландии отметил, что министры иностранных дел ЕС встретятся в понедельник, 24 января, в Брюсселе, где Ковени собирается обсудить обучение РФ "на основе ситуации безопасности в Европе, с особым акцентом на российско-украинском конфликте". При этом Ковени подчеркнул, что Ирландия "повторно подтвердит свою абсолютную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кроме того, как "мера пресечения" по примеру других государств ЕС, правительство Ирландии рекомендует своим гражданам избегать необходимых поездок в Украину, а гражданам Ирландии, проживающим или путешествующим в Украину — регистрироваться в посольстве Ирландии в Киеве.

Напомним, в Украину прибыла вторая часть военной помощи Соединенных Штатов – это 80 тонн оружия. Президент Джо Байден, как пишет американская пресса, также рассуждает о размещении нескольких тысяч американских военных, кораблей и авиации в странах Балтии и Восточной Европы. На фоне угрозы войны США, Британия, Германия и Австралия начинает эвакуацию сотрудников своих посольств в Киеве.

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