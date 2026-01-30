Россия извинилась за удары по Харьковской области и Одессе: в NYT рассказали подробности переговоров

Атака поезда в Харьковской области / © Харьковская областная прокуратура

Реклама

Представители российской делегации на переговорах частно извинились за массированные удары, нанесенные 27 января по гражданской инфраструктуре Одессы и железнодорожному транспорту в Харьковской области.

Об этом сообщает авторитетное американское издание The New York Times, ссылаясь на информацию от высокопоставленного украинского чиновника.

По словам источника издания, во время встречи, состоявшейся в минувшие выходные, украинская сторона обратилась к россиянам с просьбой прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Российские переговорщики согласились на это предложение.

Реклама

Чиновник охарактеризовал эту договоренность как «джентльменское соглашение», которое не было зафиксировано в письменном виде. Впрочем, как показала практика, соблюдение слова не явилось приоритетом для врага.

Уже 27 января, несмотря на достигнутые договоренности, российские войска совершили комбинированную атаку дронами и ракетами.

Под ударом оказалась Одесса. Также в Харьковской области был атакован пассажирский поезд. В результате этих действий погибли пять человек.

Как отмечает The New York Times, вскоре после обстрела российские переговорщики в частном порядке принесли извинения за инцидент. Свои оправдания они строили на бюрократических и коммуникационных проблемах в рядах оккупационной армии.

Реклама

«Российская сторона заявила, что не все подразделения Вооруженных сил России получили приказ о прекращении огня», — цитирует издание слова украинского чиновника.

Американские аналитики рассматривают эти попытки договоренностей как часть более сложного дипломатического процесса. Эксперт по вопросам России и Украины корпорации RAND Сэмюэл Чарап в комментарии журналистам предположил, что временное прекращение огня в энергетике могло бы стать мерой по укреплению доверия между сторонами.

По его мнению, взаимное воздержание от ударов может продемонстрировать серьезность намерений участников переговоров, хотя это не гарантирует долгосрочную безопасность.

«Это не значит, что удары прекратятся навсегда», — резюмировал аналитик.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина воздержаться от обстрелов Киева и других украинских городов в течение недели из-за аномальных морозов. Трамп отметил, что российский диктатор согласился по этой просьбе.

Зеленский прокомментировал заявление Трампа. Он поблагодарил США за усилия в сфере энергетической безопасности и подтвердил, что этот вопрос обсуждался на недавних переговорах в ОАЭ. Зеленский выразил надежду на соблюдение договоренностей, подчеркнув, что реальная ситуация на энергообъектах в ближайшие дни покажет, выполняет ли Россия обещания.