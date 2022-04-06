Россия как нацистское государство угрожает европейской и мировой безопасности – заявление Украины в ОБСЕ

"Манифест рашизма" послужит одним из доказательств в будущем трибунале над военными преступниками и пропагандистами Российской Федерации.

Миссия Украины в ОБСЕ напомнила иностранным делегациям о публикации в российском государственном средстве пропаганды статьи о необходимости уничтожения украинцев, являющихся очередным проявлением России как нацистского государства.

Об этом заявил глава украинской миссии в ОБСЕ Евгений Цымбалюк во время спецзаседания Постоянного совета ОБСЕ, посвященного зверствам российских захватчиков в Киевской области, — пишет Укринформ.

"В тот же день, когда были обнародованы фотографии преступлений из Бучи, российское государственное информационное агентство "РИА Новости" опубликовало статью "Что России делать с Украиной". Учитывая уровень цензуры в России, зеленый свет этой статьи не мог быть дан по ошибке. Это является проявлением и оправданием политики России по отношению к украинцам. А также это – проявление России как нацистского государства, что является угрозой европейской и мировой безопасности", — заявил Цымбалюк.

В статье уточняются планы российского президента Владимира Путина по Украине, в частности, по необходимости ликвидации "бандеровской элиты" и искупления вины украинцами за ее поддержку.

"Это – индульгенция для дальнейшего истребления украинцев, не правда ли? И они не хотят скрывать свои намерения. Поэтому не стоит питать иллюзий относительно их дальнейших планов относительно украинского народа и нашей государственности. "Деевропеизация" и "деукраинизация". Они хотят стереть даже название государства", — добавил Цымбалюк.

По словам дипломата, этот "манифест рашизма" послужит одним из улик в будущем трибунале над военными преступниками и пропагандистами российской федерации.

"И не должно быть никаких колебаний по поводу наших дальнейших действий, как остановить это зло. Потому что безнаказанность порождает еще большее насилие. А потому привлечение к ответственности всех виновных должно разорвать этот порочный круг", — заявил Цымбалюк.

Во время своего выступления украинский посол также обратился к представителям делегации РФ не распространять в ОБСЕ все те глупости и указания, которые они получают из Москвы. По его словам, это их выбор и это их будущая ответственность – перед будущими поколениями, перед будущими трибуналами и перед Богом, если они верят хоть во что-то.

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