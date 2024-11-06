Россия, Китай и Иран стремятся влиять на политику: командный пункт ФБР работает 24/7 из-за выборов

С 1 ноября командный пункт ФБР работает в режиме 24/7 и будет продолжать работать минимум девять дней, чтобы обеспечить безопасность выборов.

Об этом пишет ABC News.

"Этот командный пункт — это возможность для нас объединить людей, всех экспертов из разных отраслей здесь, в штаб-квартире ФБР и на местах, и мы привлекаем наших партнеров, чтобы получить разведывательную информацию и поступающие угрозы, и мы можем распространять эту информацию ключевым партнерам, а именно государственным и местным чиновникам в Соединенных Штатах Америки», – заметил Джим Барнакл, заместитель помощника директора отдела уголовных расследований ФБР.

На командном пункте работают 80 человек из более десяти агентств, от Капитолийской полиции США до Службы почтовой инспекции США.

ФБР сосредоточено на преступных угрозах, таких как угрозы избирательным работникам, внешнее злонамеренное влияние, киберугрозы и акты насилия.

Барнакл сказал, что они видели некоторые иностранные операции, а также некоторые попытки кибератак.

"Россия, Китай и Иран стремятся влиять на нас, правительство, политику и политику для их выгоды, они также стремятся взорвать демократию, посеять раздор и взорвать позиции Вашингтона в мире", — сказал он.

"ФБР рассматривает все эти поступающие сюда угрозы на командный пункт", — сказал он.

"Мы проверяем эту информацию", – уточнил чиновник.

Барнакл сказал, что ФБР извлекло уроки из своих операций в 2016 и 2020 годах и улучшило свою коммуникацию. Когда речь идет о физических угрозах, он сказал, что жителям важно иметь информацию, необходимую для действий.

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Напомним, сегодня, во вторник, 5 ноября, началось голосование за следующего президента Соединенных Штатов Америки. На эту должность претендуют вице-президент США Камала Гаррис и экспрезидент Дональд Трамп.

Команда экспрезидента США Дональда Трампа готовит серию судебных исков, чтобы обжаловать результаты выборов в случае победы вице-президента Камалы Гаррис.

Кроме того, Трамп заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет готов признать свое поражение "если это будут честные выборы".

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