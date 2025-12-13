Россия могла контролировать Украину без войны: Портников назвал самый большой просчет Кремля

Кремль / © pixabay.com

Если бы не аннексия Крыма и война на Донбассе, Россия все равно сохраняла бы широкие политические возможности для контроля над Украиной и недопущения ее вступления в ЕС и НАТО.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

По его словам, в 2014 году Москва могла действовать совсем другим путём.

«Если бы Россия в 2014 году вместо того, чтобы предлагать украинцам воевать за Крым и Донбасс, предложила свои гарантии правительства национального единства в Киеве во главе с неким нейтральным бизнесменом или политиком и заявила о взаимопонимании между востоком, западом и югом, то Украина уже лет десять находилась бы в сфере интересов РФ», —.

Он подчеркнул, что в тот момент в стране существовала мощная электоральная база, на которую Кремль мог опираться без применения силы.

«В Украине всегда была половина российско-центрического населения, голосами которого можно было манипулировать. Эти люди были готовы поддержать любого политика, обещавшего сосуществование с Россией. В 2014 году они все еще составляли половину украинского электората», — отметил журналист.

Портников подчеркнул, что в отсутствие военной агрессии Москва могла достичь своих целей политическим путем.

«Если бы не аннексия Крыма и война на Донбассе, у России все равно были бы все политические возможности для контроля над нашей страной и для блокирования вступления Украины в ЕС и НАТО», — подчеркнул он.

Журналист также провел параллель с Грузией, которую назвал показательным примером.

«Если бы Россия не начала войну против Украины, Киев был бы подконтролен Москве так же, как это сегодня происходит с Грузией. Она подписала соглашение об ассоциации с ЕС, но российский бизнес продолжает распоряжаться его ресурсами», — сказал Портников.

По его мнению, в Украине состоялся очередной политический реванш.

«Просто произошел бы реванш после Майдана. Как это было в 2010 году, так это произошло бы и в 2019-м. Впрочем, Россия пошла по пути алогичности», — подытожил он.

