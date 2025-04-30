Россия могла захватить Европу, но был один сдерживающий фактор: военный рассказал, какой

Кремль / © Associated Press

Реклама

Запад расслабился под «ядерным зонтиком», а Россия годами готовилась к конфликту и могла раньше захватить Европу.

Об этом рассказал генерал-майор Илья Павленко в интервью РБК-Украина.

«Если мы посмотрим на историческую ретроспективу, то владение ядерным оружием Соединенными Штатами сыграло с ними очень злую шутку. США и их европейские партнеры считали, что они находятся под защитой этого ядерного „зонтика“. И это привело к тому, что после второй мировой войны они очень расслабились, — сказал он.

Реклама

Эксперт отметил, что Запад сокращал армии, а СССР наращивал обычное вооружение.

Он отметил, что до начала полномасштабной войны у России был потенциал неоднократно захватить Европу, однако сдерживающим фактором для нее были серьезные последствия возможного ядерного конфликта. Это также привело к существованию определенных правил и сдерживания отношений между Советским Союзом и Западом.

«Благодаря наличию этого фактора ядерного оружия, Советский Союз изобрел некое „противоядие“ и продвигал свои интересы за счет таких конфликтов, которые не спровоцируют какой-либо ответный удар со стороны Запада», сказал Павленко.

Павленко отметил, что Россия использует дестабилизацию для захвата ресурсных территорий, и подчеркнул, что она умело пользуется своим ядерным оружием для запугивания других стран и сдерживания их действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия использует ядерный шантаж, чтобы повлиять на Запад и остановить поставки оружия Украине, как это произошло осенью 2022 года.