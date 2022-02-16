Россия может быть причастна к DDoS-атакам на Украину: СБУ увидела след иностранных спецслужб

Россия может быть причастна к DDoS-атакам на Украину: СБУ увидела след иностранных спецслужб

Служба безопасности проводит расследование, чтобы точно установить причастность РФ к атакам.

Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак, которые 15-16 февраля проходят на украинские сервисы.

Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на брифинге в среду, 16 февраля.

"Слишком рано говорить о конкретных исполнителях... Однако уже сегодня мы видим следующее — стоимость такой атаки достигает миллионов долларов. Не может себе какой-то хакер или даже группа хакеров потратить такие средства, чтобы потом не получить никакой материальной выгоды", — рассказал Витюк.

Он подчеркнул, что только государства могут проводить кибератаки таких масштабов.

"То есть создается специальная инфраструктура для таких атак, потому что купить на черном рынке такую DDoS-атаку невозможно. Мы четко видим здесь след иностранных спецслужб. Есть отдельные признаки сходства с атаками 13-14 января", – рассказал представитель СБУ.

По мнению киберспециалиста, в таких DDoS-атаках против Украины может быть заинтересована только одна страна – Россия.

"Мы видим определенное сходство инфраструктуры и можем предварительно говорить, что они связаны. Единственная страна, которая заинтересована в таких ударах по нашему государству, это Россия. Но это будет установлено в рамках расследования", – сказал Витюк.

Напомним, 15 февраля была совершена масштабная DDoS-атака на почти все украинские банки, "Действие" и ряд госсайтов, в частности – Министерства обороны и Вооруженных сил. Атака длится и 16 февраля.

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 16 февраля заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские вебресурсы.

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