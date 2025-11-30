Россия может готовить решительный удар: Залужный предупреждает о замысле агрессора

Валерий Залужный

Российский противник ведением военных действий сегодня пытается создать социальное напряжение в Украине, нанести потери в живой силе и непомерные затраты финансового ресурса. А возможный «справедливый мир», который без гарантий безопасности и реальных финансовых программ непременно приведет к уже гражданской войне.

Об этом пишет посол Украины в Великобритании, эксголовком ВСУ Валерий Залужный в колонке для LIGA.net.

«Например, если Россия полностью оккупирует Донецкую или другие области, война будет продолжаться как на политическом, так и экономическом фронте, поскольку политическая цель не будет достигнута», — заявил Залужный.

Он отметил, что противник ведением военных действий сегодня пытается создать социальное напряжение, нанести урон в живой силе и непомерные затраты финансового ресурса.

«Борьба за символические географические и культурные объекты, а не за участки местности, наиболее выгодна в таком случае. Превращение таких объектов в крепость только подтверждает и поддерживает враждебную стратегию», — говорится в статье.

В рамках стратегии войны на истощение все операции характеризуются тем, что имеют ограниченную цель. Война не является решающим ударом, а является борьбой за позиции на военном, политическом и экономическом фронтах, с которых можно было бы нанести этот удар.

«У стратегии истощения есть свой решающий удар. И если для противника — это доведение страны до распада из-за военных действий, политической и экономической ситуации, что же тогда является решительным ударом в этой ситуации? Если вспомнить историю, то ответ очевиден. Это гражданская война. Да, именно это и есть тот решающий удар, который Россия систематически достигает реализацией стратегии на истощение. Эта война, кстати, при отсутствии единого видения новой архитектуры безопасности хотя бы на европейском континенте, возможна не только в результате достижения политической цели, но и, как ни странно, из-за „справедливого мира“, который без гарантий безопасности и реальных финансовых программ непременно выведет войну с Россией в следующий этап — уже гражданской войны».

Ранее сообщалось, что война в Украине все больше приобретает признаки мировой по уровню глобального влияния и последствий.

Мы ранее информировали, что дипломат Валерий Чалый заявил, что Россия активно пытается изменить информационный нарратив войны, чтобы скрыть свою роль агрессора и представить конфликт как более широкую «европейскую войну».