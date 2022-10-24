"Россия может готовиться к провокации с применением "грязной бомбы" — МИД Латвии

Ринкевич отметил, что от России можно ожидать любого развития событий.

У России достаточно ресурсов для ведения длительной войны в Украине, сейчас диктатор Владимир Путин надеется на "усталость" Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 24 октября в эфире LTV.

По его словам, в России сейчас надеются на "усталость" Запада и пытаются негативно повлиять на общественное мнение. Поэтому, по его мнению, странам Запада важно сохранять единство в оказании помощи Украине.

По его словам, Украине следует оказать не только военную, но и финансовую помощь, чтобы помочь пережить зиму и восстановиться от российских атак.

Ринкевич отметил, что от России можно ожидать любых действий, зная, что ситуация вокруг Херсона складывается неблагоприятно для страны-агрессорки.

"К сожалению, от России можно ожидать любых сценариев действий, зная, что ситуация в Украине, в окрестностях Херсона, развивается неблагоприятно для России... Не исключено, что Россия готовит какие-то провокации, включая использование "грязной бомбы" Украине", — высказался латвийский министр.

Оценивая телефонные разговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны нескольких стран о том, что "Украина может применить "грязную бомбу", латвийский политик предположил, что Россия готовится к провокациям или пытается отвлечь внимание от нападений России на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины".

"Вряд ли сейчас Россия будет открыто применять тактическое ядерное оружие, но, скажем, какие-то другие провокации, также так называемые "грязные бомбы"... Пока ничего нельзя исключать", — указал он.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел ряд телефонных разговоров с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании, в ходе которых "выразил обеспокоенность в связи с якобы возможным применением Украиной "грязной бомбы".

В то же время, руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

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