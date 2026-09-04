Россия может использовать Беларусь для провокаций против НАТО - Тихановская

Светлана Тихановская / © Associated Press

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Россия может использовать территорию Беларуси для эскалации и провокаций против стран НАТО, в частности, Литвы, Польши и Латвии. В то же время в Беларуси возводят новую военную инфраструктуру вблизи границ с Украиной и ЕС.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщает LRT .

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По ее словам, Москва уже использует Беларусь как площадку для давления на соседние государства, а страны НАТО сталкиваются с российскими гибридными атаками.

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Тихановская считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко готов предоставить России территорию и инфраструктуру страны для устрашения или потенциальных действий против Альянса.

Лидер оппозиции также заявила, что получает из Беларуси информацию о сооружении новых военных объектов. Речь идет, в частности, о различных военных антеннах и другой инфраструктуре вблизи украинской границы и границ с государствами ЕС.

Тихановская также обратила внимание на инфраструктуру, связанную с российскими ракетами «Орешник», и угрозы применения ядерного оружия.

Кроме того, по ее словам, белорусская железнодорожная сеть может быть использована для опрокидывания российских военных и вооружения.

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Спикер Сейма Литвы Юозас Олекас после встречи с Тихановской заявил, что литовские спецслужбы следят за ситуацией и обладают более широким объемом информации, чем обнародуемая. В то же время, он не видит необходимости в каких-то чрезвычайных изменениях в действиях страны.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что разведданные указывают на возможное планирование Россией провокаций против Польши или стран Балтии, включая атаки на критическую инфраструктуру, которые могут быть направлены на проверку единства НАТО.

Напомним, в Гомельской области Беларуси, возле села Акимовка, разворачивается масштабное строительство . Там возводят железнодорожную инфраструктуру, рассчитанную на военные эшелоны и транспортировку техники. Работы являются продолжением строительства крупного военного объекта, которое длится с 2023 года.

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