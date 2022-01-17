Россия может использовать "паспортизацию" в ОРДЛО для эскалации — Зеленский на встрече с конгрессменами США

Россия может использовать "паспортизацию" в ОРДЛО для эскалации — Зеленский на встрече с конгрессменами США

Зеленский рассказал конгрессменам, что Россия продолжает массовую раздачу российских паспортов на оккупированном Донбассе.

Президент Владимир Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США возможные шаги по сдерживанию российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Участие в двухпартийной делегации Конгресса США приняли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

"Для Украины, для нашего народа очень важно, что сегодня вы с нами. Это свидетельствует о неизменной двухпалатной, двухпартийной поддержке США нашего государства, а также его суверенитете, территориальной целостности", — сказал президент.

Зеленский рассказал конгрессменам, что Россия продолжает массовую раздачу российских паспортов на оккупированном Донбассе. Таким образом, Кремль может создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан".

Стороны согласились, что газопровод "Северный поток – 2" вызов для энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

Также Зеленский призвал подготовить превентивный пакет санкций против РФ для противодействия агрессии.

Ранее сообщалось, что Путин хочет упростить получение российского гражданства.

Напомним, 24 апреля 2019 г. президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. В частности, жителей оккупированных территорий Донбасса.

8 мая 2019 года Кабмин признал незаконными российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса.

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