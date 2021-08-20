"Россия может начать доминировать и в Черном море": Кулеба предупредил о новой потенциальной агресии РФ

Кулеба заявил о необходимости новой стратегии для черноморских стран НАТО.

Россия сознательно превратила оккупированный ею Крым в военную базу. А из-за незаконной оккупации полуострова ситуации с Азовским морем и построенным государством-агрессором Керченским мостом сейчас почти неразрешимые.

Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью НВ.

По словам Кулебы, для Черного моря нужна новая стратегия черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдовы. Глава МИД предупредил, если стратегии и общих объединенных сил не будет, то Россия будет доминировать в Черном море, как сейчас в Азовском.

"Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией — и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова", — сказал Дмитрий Кулеба.

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Вместе с тем он высказал мнение, что демилитаризовать Крым до конца оккупации, будет невозможно, потому что Россия превратила аннексированный полуостров на военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. И именно тема Черного моря является одной из ключевых во внешней политике.

"В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потерянное, как и Азовське.У нас тема Черного моря сейчас одна из ключевых во внешней политике. В отношениях с НАТО, с Соединенными Штатами, не говоря уже об отношениях с Турцией и другими причерноморскими государствами. У президента Украины есть конкретная инициатива, которую мы сейчас проговариваем с партнерами. Но философия этой инициативы именно такая: готовность, совместные действия для создания баланса безопасности в Черном море, совместные действия стран НАТО плюс Украина, Грузия, Молдова. не обучение — прошли и забыли, а общие постоянные механизмы и действия", — добавил Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что инициатива Крымская платформа будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и вопросы безопасности. В частности будет подниматься вопрос милитаризации Крыма в целом.

Напомним

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