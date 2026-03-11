Россия может отправить войска в Иран: Зеленский предупредил о новом этапе войны

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться и может выйти на новый уровень.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью ирландскому журналисту и блогеру Кейлину Робертсону.

По словам украинского лидера, Россия активно вступает в поддержку иранского режима. Если раньше речь шла преимущественно о политической координации, то сейчас Москва напрямую передает технологии и вооружение.

Реклама

Оценивая дальнейшее развитие событий, Зеленский провел параллель между участием Северной Кореи в войне против Украины и возможными действиями росийской армии в Иране. Президент предположил, что логическим продолжением такого союза может стать физическое присутствие войск РФ на иранской территории.

«Что дальше? Учитывая ситуацию, возникает только один вопрос: когда и какая страна первой поддержит иранский режим, прислав войска? Так же, как это произошло с Россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, теперь развернутых в России, но могут быть направлены в Украину», — пояснил Зеленский.

Президент подытожил, что зеркальная ситуация вполне возможна на Ближнем Востоке.

«То же может произойти и в Иране — Россия может послать туда войска», — констатировал глава украинского государства.

Реклама

Как Россия помогает Ирану

Зеленский также заявил, что в ударных дронах «Шахед», обнаруженных на Ближнем Востоке, зафиксированы детали с маркировкой «Сделано в России». Это свидетельствует о возможном использовании российских компонентов в производстве таких беспилотников.

По словам Зеленского, украинская разведка уже в начале полномасштабной войны фиксировала российские детали в дронах, применявшихся для атак по Украине. «Мы видим „Сделано в России“. Это то, что мы понимаем. Да, мы можем оценить, что это российские детали, а не иранские», — отметил президент.

Он добавил, что сейчас подобные беспилотники используются не только против Украины, но и для атак на американские базы и другие страны Ближнего Востока, подчеркивая серьезные технологические угрозы, которые несут эти дроны.

Война в Иране — последние новости

Напомним, Израиль начал вторую волну военных ударов по столице Ирана Тегерана и одновременно атаковал пригород Бейрута в Ливане. В ответ Иран запустил ракеты в сторону израильской территории.

Реклама

По сообщению ЦАХАЛ, израильские силы обороны производят удары по инфраструктуре «Хезболлы» в районе Дахия пригорода Бейрута. Ранее, в предыдущей волне атак, израильская армия нанесла удары по Тегерану и городу Тебриз, уничтожив командные центры, где, по данным военных, находились агенты иранского режима.

В то же время, израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Противовоздушная оборона Израиля работает над перехватом угрозы и обеспечением безопасности гражданского населения.

К слову, США получили разведывательные данные о вероятной подготовке Ирана к размещению морских мин в судоходном коридоре Ормузского пролива. По информации репортера CBS News Дженнифер Джейкобс, иранская сторона планирует использовать малогабаритные суда, каждое из которых может перевозить от двух до трех мин.

Точные объемы мин остаются неизвестными, но оценки разведки указывают на значительные запасы от 2000 до 6000 морских мин иранского, китайского и российского производства.

Реклама

Президент США Дональд Трамп призвал Иран немедленно очистить Ормузский пролив в случае подтверждения размещения мин. Он подчеркнул, что невыполнение требования будет иметь серьезные последствия для Тегерана и призвал к превентивным мерам по деэскалации ситуации.