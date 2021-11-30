Россия может попытаться снова перекроить границы в Европе: чем поможет Украине Запад

Россия может попытаться снова перекроить границы в Европе: чем поможет Украине Запад

По словам Кулебы, российским вторжениям украинцы будут оказывать жесткое сопротивление.

В Латвии на саммите НАТО собрались министры иностранных дел Альянса, чтобы обсудить возможное российское вторжение на территорию Украины. На саммит специально пригласили украинского главу МИД Дмитрия Кулебу. Накануне тот заявил – Россия может попытаться снова перекроить границы в Европе, впрочем, украинцы будут оказывать жесткое сопротивление.

О том, как готовы в НАТО вступиться за Украину – 30 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, и НАТО, и Соединенные Штаты фиксируют скопление российских войск у украинских границ. В Альянсе обеспокоены и предупреждают Москву – вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.

Также читайте Путин сказал, намерена ли РФ нападать на Украину

Об этом говорят и в Соединенных Штатах. Так о жестких мерах в случае полномасштабного вторжения России в Украину предупреждал сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Пока позвольте мне лишь повторить, что любые эскалационные действия России были бы серьезной обеспокоенностью для Соединенных Штатов, равно как и для Латвии. И любая новая агрессия приведет к серьезным последствиям", — отметил он.

"Это будет высокая цена для России, если она снова применит силу против независимой суверенной страны Украины. Мы уже демонстрировали, что можем отвечать сильными экономическим и политическим санкциям, мы также усилили военное присутствие в регионе, чтобы защитить наших партнеров от российской агрессии", — отметил генсек НАТО Йенс Солтенберг.

Также читайте Эрдоган предложил роль посредника между Зеленским и Путиным

Москва же обвинения отвергает. Российский президент Владимир Путин предостерег Украину от размещения у себя инфраструктуры НАТО и заявил, что это для Кремля "красная линия".

"Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, то подлетное время до Москвы будет в 07-10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — 5 минут... Создание таких угроз для нас и есть "красные" линии, но я надеюсь, что этого не дойдет", — угрожает президент РФ.

Саммит НАТО: чем поможет Украине Запад в случае российского вторжения

Тем временем в саммите НАТО примет участие и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Завтра он встретится с главами МИДа Канады, Великобритании, Венгрии, Нидерландов, а также Латвии, Литвы и Эстонии.

В общении с журналистами сегодня Кулеба подтвердил, что вероятность российского вторжения высока и возможен захват новых украинских территорий, поэтому Кулеба предлагает западным партнерам подготовить новые мощные санкции против России и усилить оборонное сотрудничество с Украиной.

Напомним:

Генсек НАТО заявил, что для Альянса есть страны-союзники и страны-партнеры. У союзников есть гарантии коллективной безопасности, а партнерам — как Украина - могут помочь с обучением и оборудованием.

Читайте также: