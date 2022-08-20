"Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое, что-то особенно жестокое", — Зеленский

В ближайшую неделю следует ожидать особой жестокости со стороны России. Следует не пренебрегать воздушными тревогами, ведь оккупанты могут запускать ракеты и снаряды в любое место в Украине.

В течение недели, когда Украина отмечает свой 31-й День Независимости (24 августа), Россия может нанести мощные и жестокие удары.

Об этом в вечернем обращении 20 августа сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы должны осознавать то, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но как и любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно — гадкое и жестокое", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что "одна из ключевых задач врага – унизить нас, украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, распространить уныние, страх, распространить конфликты… Поэтому важно никогда, ни минуты не уступать этому враждебному давлению, не накручивать себя, не проявлять слабости".

Зеленский призвал украинцев быть крепкими и стойкими.

"Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям – столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все их удары и за террор – за Харьков и Донбасс, за "Азовсталь" и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, за Ирпень, за все города... Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе. Поэтому держимся вместе!Помогаем друг другу! Восстанавливаем разрушенное! Боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень!", — сказал президент.

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