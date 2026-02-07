Россия может посылать США сигналы о "признании" Крыма: Зеленский очертил позицию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Россия, вероятно, посылает США сигналы о «признании Крыма», однако Украина не поддержит никаких договоренностей, которые противоречат Конституции и украинскому законодательству.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Россия может передавать сигналы Соединенным Штатам с предложениями о «признании Крыма», при этом понимая, что Украина не признает таких решений. Зеленский отметил, что Украина имеет влияние в европейском сегменте, а даже страны, которые не являются ее сторонниками в войне, поддерживают принцип территориальной целостности, осознавая риски и для собственных территорий.

«Я считаю, что скорее всего Россия дает сигнал Америке — признайте Крым. Понимая, что Украина не признает. И понимая, что Украина имеет влияние в европейском сегменте. Даже те страны, которые не являются нашими сторонниками в этой войне, все равно являются сторонниками территориальной целостности Украины. Потому что понимая, что рискуя нами, они будут рисковать и своими определенными территориями», — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что Украина не поддержит никаких договоренностей, которые противоречат ее Конституции и законам.

«Поэтому, в принципе, может ли быть такая вероятность, что о чем-то подобном говорит Россия с Америкой? Может. Мы просто передаем сигнал, что все стороны должны договориться о достойном и надежном окончании войны, которое не создает новых рисков войны из-за вознаграждения для агрессора. Мы просто говорим, что если кто-то хочет о нас решить те вопросы, которые противоречат Конституции Украины или украинскому законодательству, то таких договоренностей Украина поддерживать не будет», — добавил президент.

Зеленский также отметил, что определенные вопросы в отношениях между США и Россией могут не касаться Украины, однако если договоренности затрагивают украинские национальные интересы, народ или территории, такие решения не могут приниматься без Украины и вопреки интересам украинцев.

«Понятно, что мы, например, хотим окончания войны. И чтобы Америка также была довольна, и чтобы Украинский народ был доволен. И даже если речь идет о компромиссах, они все равно должны быть справедливыми. Да, наверное, некоторые вещи в отношениях США и России нас не касаются. Но если затрагивают каким-то образом наши национальные интересы, украинский народ, наши территории, — то мы хотели бы видеть это, чтобы потом не было проблем, и это точно не должно происходить вопреки интересам украинцев», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент заявил, что россияне требуют признать Донбасс «российским», но это им ничего не даст, даже если кто-то из лидеров других стран пойдет на такой шаг.