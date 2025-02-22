Россия может предложить США месторождения полезных ископаемых на оккупированных территориях — WSJ

Мирное соглашение с Россией может предусматривать предоставление прав на месторождения в Украине американским компаниям.

В рамках предстоящего мирного соглашения Россия может предложить американским компаниям добывать полезные ископаемые на оккупированных территориях Украины.

Об этом пишет издание WSJ, передает Цензор.НЕТ.

На переговорах в Эр-Рияде было оговорено предложение прекратить сотрудничество России с Китаем в рамках мирного соглашения на выгодных для Москвы условиях. Кроме того, обсуждался пункт, согласно которому Россия может предложить США ограничить роль Китая в инфраструктурных проектах, укрепляющих стратегические позиции России.

WSJ указывают, что Россия может ограничить возобновление экспорта природного газа в Европу с целью взорвать конкурентоспособность европейской экономики, одновременно позволяя увеличить продажи американского сжиженного газа. Кроме того, предлагается предоставить американским компаниям право на разработку месторождений на оккупированных украинских территориях.

Согласно газете, предложенные условия отражают стремление Трампа использовать трансакционный подход к международной политике. Издание отмечает, что внезапная приверженность Трампа России, которую поддерживает Путин, частично объясняется стремлением развеять союзы между Москвой и Пекином. Однако аналитики указывают, что у России нет значительных рычагов для ослабления Китая, и эти отношения являются стратегическими, а не временными.

Напомним, ранее мы писали о том, что США и Россия согласовали четыре принципа по итогам четырехчасовых переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля.

Мы ранее информировали, что на переговорах со спецпредставителем президента США Китом Келлогом будут четко обозначены красные линии Украины, которые нельзя нарушить во время мирных договоренностей.

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