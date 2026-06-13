Россия может разместить ядерное оружие на орбите: в Бундесвере сделали тревожное заявление

Ядерное оружие

Реклама

Командующий Космическим командованием Бундесвера генерал-майор Михаэль Траут заявил, что не исключает вероятности разработки Россией технологий для размещения ядерного оружия в космосе. По его словам, реализация такого сценария может привести к серьезным последствиям для спутниковых систем и сделать часть орбиты непригодной для использования.

Об этом пишет Politico.

«На самом высоком уровне эскалации существует подозрение, что Россия может работать над технологией размещения ядерного взрывного устройства на орбите», — сказал он.

Реклама

Траут отметил, что потенциальный ядерный взрыв в космосе не выглядел бы традиционным, но мог бы вывести из строя значительную часть спутников на низкой околоземной орбите. Это, по его словам, повлекло бы за собой цепную реакцию обломков и эффект Кесслера, что еще больше усложнило бы использование космического пространства.

«Вполне возможно, что определенные орбитальные высоты больше не будут пригодны для использования в течение десятилетий», — говорит чиновник.

В то же время Германия, по словам военного, усиливает собственные космические оборонительные возможности, в частности, разрабатывает системы глушения, лазерные технологии и суверенную сеть спутниковой связи для нужд Бундесвера.

Напомним, в медиа появилась информация о том, что Россия якобы тестирует космические системы влияния на спутниковую навигацию, в частности GPS, что может создавать риски для экономики и инфраструктуры Запада. Речь идет о возможных технологиях глушения сигналов в космосе, которые могут влиять на работу авиации, банковских систем и энергосетей. Аналитики отмечают, что фиксировались кратковременные аномалии GPS-сигнала на больших территориях.

Реклама

Новости партнеров