Зеленский, Трамп и Путин

Переговорный процесс по завершению войны в Украине вышел на решающую стадию. В воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского во Мар-а-Лаго во Флориде. Цель встречи — попытка достичь финальной договоренности по мирному плану.

Об этом пишет Axios.

По информации издания, сам факт организации этой встречи — сигнал значительного прогресса. Ранее Дональд Трамп четко заявлял, что согласится на личные переговоры с Зеленским только при условии, что стороны будут близки к заключению реального соглашения.

Украинская сторона настроена решительно. После брифинга с главным переговорщиком Рустемом Умеровым, президент Зеленский подтвердил намерения решить ключевые вопросы до конца года.

«Мы не теряем ни дня. Мы договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое можно решить до Нового года», — отметил глава государства.

В Axios утверждают, что работа не прекращалась даже во время рождественских праздников. Советники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели серию интенсивных переговоров как с украинской, так и российской сторонами.

Американские чиновники характеризуют этот процесс как «положительный и конструктивный», отмечая, что за последние две недели достигнут больший прогресс, чем за весь прошлый год.

Что с гарантиями безопасности

По данным источников, большинство элементов соглашения между США и Украиной уже согласовано. Ключевым достижением является готовность Вашингтона предоставить Киеву реальные гарантии безопасности.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что Белый дом готов направить в Сенат ратификацию документ, текст которого базируется на статье 5 Устава НАТО (нападение на одного является нападением на всех).

«США и Европа предоставят Украине гарантии безопасности. Если Россия вторгнется в Украину, последует военный ответ и возобновятся санкции», — заявлял ранее Владимир Зеленский.

В чем главные разногласия

Несмотря на успехи в диалоге с США, переговоры с Москвой остаются сложными. Главным камнем преткновения является статус оккупированных территорий.

Требование России: Кремль настаивает на контроле над всем Донбассом в рамках любого соглашения.

Предложение США: Создание демилитаризованной «свободной экономической зоны» на территориях, откуда украинским войскам будет предложено выйти.

Позиция Украины: Зеленский настаивает на зеркальном отводе российских войск и подчеркивает, что любые территориальные компромиссы должны быть одобрены украинским народом на референдуме.

Возможно ли прекращение огня

Для проведения такого референдума необходима полная тишина на фронте. Американская сторона поддерживает идею прекращения огня как часть соглашения.

По информации источников, российская сторона, ранее против перемирия до подписания финального документа, теперь согласилась с необходимостью паузы для проведения голосования.

В настоящее время обсуждаются сроки: Украина настаивает на 60-дневном перемирии, в то время как Россия может пытаться сократить этот срок. Также продолжаются дискуссии по поводу того, кто будет осуществлять управление Запорожской АЭС.

Напомним, Зеленский сообщил, что во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждаться вопрос гарантий безопасности для Украины и послевоенного восстановления государства.

По его словам, украинская и американская команды уже подготовили первые драфты нескольких документов, часть чувствительных вопросов могут обсуждать исключительно лидеры государств.

Зеленский также отметил, что 20-пунктный мирный план находится на завершающей стадии подготовки.