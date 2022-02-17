Россия может создать повод для вторжения в Украину — Столтенберг

Россия может создать повод для вторжения в Украину — Столтенберг

У НАТО до сих пор нет четкого понимания планов России.

В НАТО озабочены тем, что Россия может создать повод для вторжения в Украину.

Об этом 17 февраля сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг, комментируя обстрелы российскими оккупантами прилегающих к линии разграничения территорий Украины.

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По словам Столтенберга, у НАТО до сих пор нет четкого понимания планов России.

"Мы обеспокоены тем, что Россия пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину, до сих пор нет ясности, нет уверенности в российских намерениях", — сказал Столтенберг на брифинге после двухдневной встречи министров обороны НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Напомним, сегодня, 17 февраля, в Брюсселе министры обороны стран НАТО встретились с представителями Украины и Грузии. Основная тема разговора – отвод войск Кремля и безопасность в Черном море.

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