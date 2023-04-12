Россия может стать экономической колонией Китая: прогноз директора ЦРУ

Москва становится все более зависимой от Пекина, отметил Бернс.

Президент РФ Владимир Путин становится изолированным от Запада и из-за роста зависимости государства от Китая Россия рискует стать его "экономической колонией".

Об этом заявил директор американского ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Sky News.

Во время своего выступления Бернс сказал, что Москва становится "все больше и больше зависима от Китая".

По прогнозам директора ЦРУ, "в некоторых аспектах" Россия "рискует со временем стать экономической колонией Китая, зависимой от экспорта энергетических ресурсов и сырья".

В сообщении издания отмечается, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин на встрече в Москве в марте признали свою дружбу, а также пообещали более тесные отношения. Однако, похоже, отношения российского и китайского лидеров становятся все более неравными.

Напомним, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь оценил результаты визита Си в Москву. Он сказал, что лидер Китая гарантировал Путину жизнь и дальнейшее пребывание у власти в случае согласия на все, что предложит Си. Эксперт считает, что президент РФ на это согласился.

В то же время, по мнению посла Украины в Японии Сергея Корсунского, сейчас происходит "тихая аннексия" Китаем России. В частности, дипломат обратил внимание, что 14% внешней торговли РФ уже осуществляется в юанях. А в российском Центральном банке банкиров даже учат китайскому языку.

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