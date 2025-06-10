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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Россия может стать угрозой для НАТО, даже не восстанавливая войска до уровня 2022 года — ISW

Россия может атаковать страны НАТО еще до 2030 года, даже не восстановив армию.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Российские войска

Российские войска / © Associated Press

Россия не нуждается в полном восстановлении вооруженных сил, чтобы представлять реальную угрозу странам НАТО.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) на фоне заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который 9 июня отметил значительный рост производства военной техники Россией в 2025 году.

По словам Рютте, Россия планирует изготовить 1 500 танков, 3 000 бронемашин и 200 ракет «Искандер».

«Непонятно, касаются ли эти оценки производства транспортных средств только производства новых транспортных средств, или также включают транспортные средства из российских запасов советских времен, которые Россия восстанавливает», — говорится в сообщении.

Генсек НАТО отметил, что Кремль сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном и использует китайские технологии.

НАТО уже договорилось увеличить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону на 400%, чтобы противостоять угрозам со стороны дронов и ракетных ударов.

ISW прогнозирует, что Россия может начать военные операции против государств НАТО даже к 2030 году, не восстанавливая силы до уровня, который был до 2022 года.

Ранее у Путина открыто заявляют о намерениях захватить еще одну область Украины.

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