Россия может упустить шанс на выгодные переговоры: ветеран армии США объяснил, где просчитался Путин

Владимир Путин. / © Associated Press

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Существует угроза, что США могут выйти из переговорного процесса по завершению войны в Украине, и это может стать серьезной проблемой для России.

Об этом заявил ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан Макбет ”24 Канала”.

По словам аналитика, Соединенные Штаты могут сосредоточить свои ресурсы на противостоянии Китая, если увидят, что переговоры по Украине не дают результата, а Москва не настроена серьезно придерживаться никаких соглашений.

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Райан Макбет отметил, что выход США из процесса будет означать ослабление поддержки Европы, что теоретически выгодно для Кремля. Однако Россия, по его словам, требует создания иллюзии диалога и стремления к миру, чтобы поддерживать собственную пропаганду.

"Россия не заинтересована в реальном прекращении огня - ей нужен хаос и впечатление, что она стремится к миру", - пояснил ветеран.

В то же время Макбет обратил внимание на внутреннюю ситуацию в США: из-за политической поляризации, вызванной политикой Дональда Трампа, в стране много разногласий среди руководства.

"Россия упустила возможность. В США сейчас так много внутренних вопросов, что война в Украине постепенно исчезает из центра внимания. Кремлю это критически важно, но в нынешних условиях это становится для России плохой новостью", - подытожил эксперт.

Напомним, спикер американского Госдепа Темми Брюс назвала условие, когда США могут выйти из переговоров по войне. По ее словам, если "стороны не проявят готовности к сотрудничеству", Вашингтон может выйти из переговорного процесса.