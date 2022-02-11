Столтенберг заявил, что у НАТО нет определенности относительно планов России / Associated Press

Россия может вторгнуться в Украину и свергнуть власть в Киеве – Столтенберг

Россия может вторгнуться в Украину и свергнуть власть в Киеве – Столтенберг

НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по поводу своих ключевых принципов.

Кроме реального риска военного вторжения России в Украину, РФ может попытаться свергнуть власть в Киеве, совершить гибридные, кибератаки и другие подрывные действия.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной с президентом Румынии Йоханнисом Клаусом пресс-конференции в пятницу, 11 февраля. Соответствующая аудиозапись опубликована на сайте альянса.

"Сохраняется риск полномасштабного вторжения, но также есть риск других агрессивных действий любого типа, включая попытки свергнуть власть в Киеве, гибридные и кибернетические атаки и многие другие виды агрессии со стороны России", — сказал Столтенберг.

"В этом нет определенности, но известно, что военное наращивание продолжается. Мы видели угрожающую риторику с российской стороны, и мы знаем, что многие офицеры российской разведки уже действуют в Украине. У нас есть примеры использования Россией силы против Украины в прошлом", – добавил генсек НАТО.

Он назвал поводом для серьезной обеспокоенности это сочетание военного наращивания, воинственной риторики и фактов использования российских сил против соседей в прошлом.

"Мы должны быть бдительными и готовыми реагировать, если они (россияне – ред.) снова используют силу против Украины", – подчеркнул Столтенберг.

Риск нового вооруженного конфликта в Европе

Он констатировал, что идет военное наращивание России в Украине и вокруг нее. Также сохраняется риск нового вооруженного конфликта в Европе.

"Количество российских войск растет, а время на предупреждение (об атаке – ред.) уменьшается. В то же время у нас нет никакой определенности (по планам России – ред.). Мы продолжаем попытки контакта с Россией, чтобы убедить их провести деэскалацию и вовлечься, в духе доброй воли, в политический диалог с НАТО и с союзниками по НАТО", – сказал глава альянса.

Столтенберг напомнил, что послал новое приглашение России как можно скорее провести следующую встречу Совета Россия-НАТО, чтобы обсудить важные вопросы для европейской безопасности, включая снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружением.

"Но НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам: права каждого государства выбирать собственный путь и нашу способность защитить и оборонить всех союзников. Не будет никогда членов НАТО "первого" и "второго" класса, существуют только союзники по НАТО, как единое целое", – подчеркнул генсек Альянса.

Напомним, как свидетельствуют свежие спутниковые снимки компании Maxar, Россия продолжает наращивать свои силы на западных территориях, в оккупированном Крыму и Беларуси. Прибывает дополнительное оборудование, продолжаются приготовления для размещения дополнительных войск и техники.

Кроме того, Генштаб ВСУ показал карту размещения вооружения боевиков: танки врага стали ближе к линии разграничения. Так, в течение 10 февраля обнаружено и зафиксировано размещение на оккупированной территории 148 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских соглашений.

Запас времени на возможное вторжение России в Украину сокращается - Йенс Столтенберг | Новости мира

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