Россия может затягивать переговоры: почему Путин будет ждать до весны — эксперт

Война России против Украины

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Переговоры о прекращении российско-украинской войны могут затянуться до весны из-за позиции России, которая, вероятно, рассчитывает достичь своих целей в ходе зимней кампании.

Об этом политолог Сергей Таран заявил в интервью телеканалу «Киев24».

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По его словам, нынешний дипломатический процесс находится лишь на начальном этапе, а на его дальнейшее развитие могут повлиять сразу несколько международных событий.

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В частности, речь идет о предстоящих встречах президентов США и Китая, ситуации вокруг Ирана, а также о политических процессах в США и России.

Переговоры могут продлиться до весны

Таран считает, что в ближайшее время не стоит ожидать окончательных результатов переговоров. По его мнению, дипломатическая линия будет продолжаться в течение ближайших месяцев и может затянуться до весны.

«Переговоры будут продолжаться и дальше, и они затянутся вплоть до весны. Потому что, на самом деле, если посмотреть на эту ситуацию со стороны России, то у России тоже осталось не так много времени», — заявил политолог.

Сергей Таран считает, что нынешняя администрация США может стать для Кремля одним из наиболее благоприятных вариантов для возможного завершения войны.

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«Трамп — это, наверное, лучший президент для Путина, который может предложить ему наилучшие условия для завершения российско-украинской войны», — сказал он.

При этом политолог подчеркнул, что Москва может не спешить с серьезными договоренностями, поскольку связывает свои ожидания с результатами зимней кампании против Украины.

Россия делает ставку на зимнюю кампанию

По оценке Тарана, в Кремле рассчитывают использовать зиму для усиления давления на Украину и попытаться добиться перелома на поле боя.

«Я думаю, они будут готовы говорить о завершении войны после весны, поскольку они делают особую ставку на зимнюю кампанию, так как считают, что смогут уничтожить Украину зимой», — сказал он.

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По мнению эксперта, если российской армии не удастся достичь поставленных целей в течение зимнего периода, позиция Кремля в отношении переговоров может измениться.

«А если окажется, что они на это не способны, то, возможно, весной о завершении российско-украинской войны начнут говорить всерьёз», — отметил Таран.

Важную роль может сыграть Китай

Отдельно политолог обратил внимание на возможное изменение политики президента США Дональда Трампа в отношении Китая. По его словам, если Вашингтон попытается договориться с Пекином, Китай потенциально может более активно присоединиться к дипломатическим усилиям по прекращению войны.

«Если Трамп откажется от своего первоначального тезиса, который он высказывал после того, как стал президентом во второй раз, если он откажется от своего утверждения, что Китай — самая большая проблема, и начнёт искать с Китаем какой-то компромисс, то тогда я не исключаю, что Китай будет более активно вовлечён в завершение российско-украинской войны», — заявил Таран.

Он предположил, что возможности Китая по доступу к западным рынкам могут стать одним из факторов влияния Пекина на Москву. По мнению политолога, в случае изменения отношений между США и Китаем Пекин может начать вести с Россией более жесткий диалог по вопросу прекращения войны.

Какие события могут повлиять на переговоры

Политолог отметил, что для оценки перспектив дипломатического урегулирования необходимо дождаться ряда важных событий. Среди них он назвал завершение избирательных процессов в США и России, встречу Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, а также завершение войны США против Ирана.

«Пока не завершатся выборы в Соединенных Штатах, так называемые выборы в России, пока не состоится встреча Трампа с Си Цзиньпином и пока не завершится война Соединенных Штатов против Ирана, мы не можем ожидать результатов, которые мы сейчас могли бы увидеть», — пояснил Таран.

В то же время он считает, что не стоит останавливать дипломатический процесс, даже если быстрых результатов пока нет. По его мнению, переговорный трек может оставаться важным до того момента, когда станет ясно, способна ли Россия достичь своих целей военным путем.

Напомним, что политический обозреватель Виталий Портников считает, что президент РФ Владимир Путин может использовать переговоры по Украине для затягивания времени и подготовки к встрече с Трампом и Си Цзиньпином.

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