Россия начала готовить общество к ядерному удару: Зеленский заявил об опасности

В РФ сами не знают, применят ли ядерное оружие, полагает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России начали готовить свое общество к применению ядерного оружия.

Об этом глава государства рассказал телеканалу BBC.

"Они (россияне – ред.) начинают готовить свое общество. Это очень опасно. Они не готовы это сделать, использовать (ядерное оружие – ред.). Но они начинают общаться. Они не знают, воспользуются ли они этим, или не воспользуются. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", – рассказал Зеленский.

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Он также опроверг все упреки в призывах нанести превентивные удары по России во время онлайн-мероприятия 6 октября. Президент пояснил, что россиянами было неправильно понято слово, озвученное на украинском языке.

"После этого перевода россияне сделали по-своему, как им удобно, и начали ретранслироваться в других направлениях", — добавил Зеленский.

Ядерный шантаж России

Россия уже месяцами шантажирует своим ядерным оружием и Украину, и Запад. Ситуацию с российским ядерным вооружением постоянно мониторят США, НАТО и другие украинские союзники. По состоянию на 6 октября в Пентагоне сообщалось, что США пока не видят признаков того, что президент РФ Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия в Украине.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что мир стоит ближе всего к ядерной катастрофе за последние 60 лет. Он подчеркнул, что использование ядерного оружия приведет к Армагеддону.

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