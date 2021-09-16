Россия начала вывод из Беларуси военных и техники после учений "Запад-2021"

Россия начала вывод из Беларуси военных и техники после учений "Запад-2021"

Около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Беларусь.

Российские войска и техника возвращаются из Беларуси после стратегических учений "Запад-2021".

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Войска Западного военного округа, ВДВ и авиация ВКС России, задействованные в проведении совместного стратегического учения "Запад-2021" на полигонах "Обуз-Лесновский" и "Брестский" на территории Республики Беларусь, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В учениях "Запад-2021" 10-15 сентября на территории России и Беларуси было задействовано около 200 тыс. военных, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Беларуси.

В военном ведомстве заявили, что к перебазированию с оперативных аэродромов на территории России в пункты постоянной дислокации после учений "Запад-2021" приступили экипажи военнотранспортной, дальней, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил и Западного военного округа.

"Самолеты Ил-76, Ту-22М3, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-24, Ми-8 различной модификации, задействованные в различных эпизодах учения, в течение ближайшего времени будут доставлены на аэродромы базирования", — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Минобороны США Ллойдом Остином обсудили ситуацию на Донбассе. В контексте этого речь шла о российских военных учениях "Запад-2021".

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