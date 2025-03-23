Россия надеется на "прогресс" в переговорах с американцами в Саудовской Аравии

С делегацией США будут встречаться российский сенатор и сотрудник ФСБ.

Представители делегации России едут в Саудовскую Аравию в "боевом настроении" и ожидают "некоторого прогресса" во время запланированных на понедельник, 24 марта, переговоров с американцами.

Об этом заявил в субботу, 22 марта, российский сенатор Григорий Карасин, являющийся участником этой встречи, в комментарии пропагандистскому телеканалу "Звезда".

"Мы надеемся добиться хотя бы какого-то прогресса", — сказал он, добавив, что настроение у него и сотрудника российской ФСБ Сергея Беседы, который будет вторым участником переговоров, "боевой и конструктивный".

Также читайте Будут ли прямые переговоры между Украиной и Россией в Саудовской Аравии: подробности

Цель этих одновременных переговоров между украинцами и американцами с одной стороны и россиянами и американцами с другой - будет заключаться в том, чтобы попытаться достичь соглашения по прекращению взаимных атак, в частности в Черном море.

При этом Украина настаивает на полном прекращении огня без предварительных условий, тогда как Владимир Путин согласился только на частичное перемирие – прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, которая должна состояться 24 марта, принесет положительный результат, если приблизит полное прекращение огня.

Читайте также: