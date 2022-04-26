"Россия намекает Молдове, чтобы ждала "гостей": Подоляк прокомментировал события в Приднестровье

"Россия намекает Молдове, чтобы ждала "гостей": Подоляк прокомментировал события в Приднестровье

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что последними событиями в непризнанном Приднестровье Россия пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, однако Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе.

Подоляк подчеркнул, что "Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает Молдове, чтобы ждала "гостей".

Об этом он написал в Сети 26 апреля.

"Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, должны работать, как одна команда", — говорится в сообщении советника руководителя ОП.

Напомним, 25 апреля в приднестровском Тирасполе раздались взрывы возле так называемого Министерства госбезопасности непризнанной республики.

А 26 апреля неизвестные взорвали радиоцентр в непризнанном Приднестровье. В результате были выведены из строя две мощнейшие антенны, которые транслировали российское радио.

Украинская разведка выяснила, что эти взрывы являлись спланированной провокацией спецслужб РФ. Однако, так называемая "власть" непризнанной республики вместе с Россией обвинили в провокациях Украину.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Приднестровье и ее влияние на русско-украинскую войну

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