Россия намеренно затягивает переговоры — Зеленский

Зеленский акцентировал: переговоры уже должны быть на завершающей стадии.

Россия намеренно затягивает переговоры — Зеленский

© Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Женеве. Он отметил, что именно РФ затягивает процесс.

Об этом лидер государства написал в Telegram.

Встречи в Женеве украинский лидер назвал «непростыми».

Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап. Благодарю американскую сторону за внимание к деталям и терпению в разговорах с имеющимися представителями России», — отметил главнокомандующий.

Напомним, в Женеве сегодня, 18 февраля, начался второй день переговоров между Украиной, США и Россией.

Как мы писали, аналитики оценили переговоры между США, Украиной и РФ в Женеве. Издание Tagesschau констатировало, что значительных сдвигов в вопросе завершения войны нет. РФ продолжает требовать добровольного и полного вывода украинских войск из Донбасса, а Украина отвергает такие требования и подчеркивает: РФ должна прекратить все атаки на энергетическую инфраструктуру страны.

